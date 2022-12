(Di venerdì 30 dicembre 2022) CAGLIARI - "Mi sarebbe piaciuto tantissimo giocare con lui: chissà quanti palloni mi avrebbe fatto arre in area" . Così Gigiparla di, morto ieri a 82 anni: "Se ne è andato un grande ...

CAGLIARI - "Mi sarebbe piaciuto tantissimo giocare con lui: chissà quanti palloni mi avrebbe fatto arrivare in area" . Così Gigiparla di Pelé , morto ieri a 82 anni: "Se ne è andato un grande uomo e un grande giocatore" ha detto all'Ansa l'ex attaccante del Cagliari e della ......e Gigiche posano per i fotografi. Con questo scatto e un messaggio di cordoglio, il Cagliari Calcio ha voluto dare l'ultimo saluto al giocatore brasiliano, scomparso ieri. Così suona il... Riva e il ricordo di Pelé: "Lui e Maradona distanti da tutti" L'ex attaccante del Cagliari e della Nazionale, che sfidò 'O Rei' in un'amichevole' e contro il suo Brasile perse la finale dei Mondiali nel 1970: "Giocatore eccezionale e persona speciale" ..."Se ne è andato un grande uomo e un grande giocatore". Così Gigi Riva all'ANSA sulla scomparsa di Pelé. "Ci conoscevamo e ci stimavamo molto - ha continuato Rombo di Tuono - lui e Maradona rimangono a ...