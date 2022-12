Ristorazione | Giappo Italia e I Iove poke puntano al Sud Obiettivo | 130 mln di fatturato nel 2023

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 30 dicembre 2022), azienda leader nellanipponica e fusion, ha siglato infatti nei giorni scorsi un importante accordo con I Loveper l’espansione di quest’ultimo nel Mezzogiorno. Una sinergia importante quella tra i coniugi Rana Edwards e Michael Nazir Lewis, che per primi hanno fatto conoscere inl’originale piatto hawaiano, ed Enrico Schettino che a sua volta è stato il primono ad insegnare sul grande schermo la basi della cucina orientale ed a realizzare unabowl al fianco di Alessandro Borghese su Sky Uno.diventa così master franchisee per il Sudnell’ambito di un’operazione che, come spiegato dai vertici di I Love, porterà la catena a ...