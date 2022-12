“Rip Graziano Pellè” Lo scherzo o l’errore di pessimo gusto diventa virale

(Di venerdì 30 dicembre 2022) SOCIAL. Nella giornata di ieri 29 dicembre 2022 è morto Pelè, il campione non plus ultra del calcio degli ultimi 40 anni. I messaggi sulle pagine social, post e storie non sono di certo mancante per questo evento che si era nell’aria ma, comunque sconvolge. Ma c’è anche chi chiarisce: «è vivo!». Addio Pelè, morto a 82 anni Ecco quindi che è morto il famosissimo calciatore Pelè, nella giornata di ieri, 29 dicembre 2022. Il campione indiscusso dopo una lunga malattia si è spento all’età di 82 anni. Pelé, pseudonimo di Edson Arantes do Nascimento, è stato un calciatore e dirigente sportivo brasiliano, di ruolo centrocampista o attaccante conosciuto in tutto il mondo. Scontato e aspettato il cordoglio sui social, tra post e storie non sono mancanti comunque i messaggi di condoglianze. Ecco però che c’è chi si distingue dal coro ed esclama: ...

E c'è anche chi non si spiega il motivo di così tanti messaggi di cordoglio e si prende la briga di spiegare agli altri: "Ma perché state scrivendosotto la foto diPellé se è morto Pelé...... accaduta nella giornata di ieri, tifosi italiani ma non solo sono andati a commentare (ironizzando) l'ultimo post Instagram dell'ex giocatore del Parma e della Nazionale,... È morto Pelé ma la gente scrive rip a Graziano Pellé Risveglio particolare per Pellé, ex bomber della Nazionale, che ha trovato il suo profilo Instagram tempestato di messaggi macabri