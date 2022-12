(Di venerdì 30 dicembre 2022) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Non esiste alcunadel #sul, che consideriamo sbagliato e dannoso. Così come non è esistita alcunadelsulla legge di Bilancio o sul DL Rave. Mettete delle sponde alla vostra immaginazione giornalistica". Lo scrive Carloin un tweet, commentando indiscrezioni stampa.

Il Sannio Quotidiano

... Regolamenti,Istituzionali, Rapporti Istituzionali, Sistema delle Autonomie Locali". La ... uno dei 9 contrari e da poco transitato dal Partito Democratico ad Azione di Carlo, ha ...Sulla giustizia le posizioni di Renzi esono molto più vicine a quelle di Berlusconi e di Salvini rispetto al resto dell'opposizione.(che in realtà è quarto) a votare insieme alcuneo ... Riforme: Calenda, ‘nessuna sponda Terzo Polo su presidenzialismo’ Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “Non esiste alcuna sponda del #TerzoPolo sul Presidenzialismo, che consideriamo sbagliato e dannoso. Così come non è esistita alcuna sponda del Terzo Polo sulla legge di Bi ...La riforma del sistema italiano sul modello del presidenzialismo resta il grande obiettivo del governo Meloni, che come ha dichiarato la stessa premier nella conferenza stampa di fine anno, è votato n ...