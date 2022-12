Riconoscimento facciale | Usa come la Cina

Leggi su strumentipolitici

(Di venerdì 30 dicembre 2022) L’agenzia per la Sicurezza dei Trasporti americana (Tsa) vuole allargare l’utilizzo degli scanner facciali per verificare le identità dei passeggeri. A riportare la notizia il Washington Post in un lungo articolo nel quale avanza una lunga serie di perplessità sulla strada che vuole intraprendere l’autorità federale. Ad oggi infatti erano sedici tra i principali aeroporti nazionali che stavano testando la tecnologia di, ora però l’intenzione sarebbe estenderlo a livello nazionale dal 2023. Gli attuali chioschi con le telecamere hanno soppiantato un lavoro che prima veniva svolto dagli esseri umani, cioè controllare le foto sui documenti d’identità dei viaggiatori per assicurarsi che non siano impostori. E la loro sperimentazione nasce a seguito degli attacchi dell’11 settembre. E il primo aeroporto ad ospitare ...