Riccardo Scamarcio a Napoli con Angharad Wood e la piccola Emily | la famiglia si riunisce

Corriere del Mezzogiorno

Leggi Anchetorna dalla sua ex dopo l'addio a Benedetta Porcarolie Angharad Wood a Napoli danno prova di una ritrovata complicità. Affacciati al balcone della loro camera d'...Proprio alla vigilia dell'uscita in Francia, il nostro ministro della cultura Gennaro Sangiuliano ha speso parole di lode per il film con: Queste invece le parole dei produttori, ... Riccardo Scamarcio a Napoli, ritorno di fiamma con la manager Angharad Wood (la madre di sua figlia Emily) E' di nuovo amore tra Riccardo Scamarcio e Angharad Wood. I due sono stati paparazzati a Napoli, prima affacciati a un balcone in atteggiamento complice, poi a spasso per lo shopping e in ultimo a cen ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...