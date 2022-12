Regalo di Capodanno per gli italiani | calo vertiginoso delle bollette

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Lescenderanno e questa è una gran bella notizia per chiudere l'anno. Grazie alquotazioni all'ingrosso dei prodotti energetici e agli interventi del governo sullecontenuti nella legge Bilancio, per il primo trimestre del 2023 il prezzo di riferimento dell'energia elettrica per la famiglia tipo in tutela si ridurrà del 19,5% rispetto al trimestre precedente. La stima è dell'Arera, l'Autorità di regolazione per l'energia, per la quale all'abbassamento dei prezzi hanno concorso il livello degli stoccaggi europei di gas che si attesta a fine anno sopra l'80% della capacità disponibile e i costi a termine che indicano condizioni meno tese per l'equilibrio di domanda e offerta del gas nel primo trimestre del 2023 rispetto alle aspettative di inizio ottobre 2022. Secondo Arera, già nel quarto ...