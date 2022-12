Real Madrid | riecco Benzema | la prima da titolare dopo il Mondiale

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ilritrova a sua disposizione Karim, alladal’infortunio che gli ha fatto saltare ill’infortunio che lo ha costretto a saltare il, Karimtorna finalmente in campo. Il centravanti francese rimane un punto fermo del, con Ancelotti che lo lancia danel tridente con Asensio e Vinicius contro il Valladolid. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Mirko Spadaro - - > Dopo Sporting Lisbona, Manchester United,e Juventus, Cristiano Ronaldo ha trovato il suo nuovo club. Svincolatosi dai Red Devils dopo la poco fortunata seconda partentesi inglese della carriera, secondo il sito arabo 'Al Arabiya',......00 Lorient - Montpellier 0 - 2 19:00 Reims - Rennes 3 - 1 21:00 Nizza - Lens 0 - 0 21:00 Marsiglia - Toulouse 6 - 1 BASKET - EUROLEAGUE 19:00 Baskonia -92 - 86 20:05 Maccabi - Anadolu ...Cody Gakpo ha lasciato il suo PSV per approdare al Liverpool di Jurgen Klopp, ma non ha fatto mancare il suo commovente saluto alla società e ai tifosi che lo hanno sostenuto nell’avventura olandese.Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...