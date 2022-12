Rave party e medici no vax | il decreto è legge Cosa prevede

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il dl sui. Anche la Camera - con 83 voti favorevoli, 116 contrari e 1 astenuto - ha dato oggi il via libera alche, oltre a intervenire sui raduni musicali autogestiti, contiene anche norme che riformano l'ergastolo ostativo e gli obblighi vaccinali reintegrando i sanitari non vaccinati contro il Covid. Il testo approvato a Montecitorio non ha subito modifiche rispetto a quello uscito da Palazzo Madama. Sul dibattito è stata posta la "tagliola" dal presidente della Camera Lorenzo Fontana. D'altronde, soltanto la cosiddetta ghigliottina, che solo il presidente della Camera può autorizzarla, ha potuto porre fine alla seduta fiume in corso ormai da mercoledì sera. Ghigliottina inevitabile, peraltro, dal momento che oggi alle 24 il provvedimento urgente dovrà essere convertito o ...

Esattamente come quello contro isu cui le opposizioni stanotte hanno continuato a dare battaglia nel tentativo " disperato " di farlo decadere. Non per questioni ideologiche. Ma perché ...Per Augusta Montaruli , deputata meloniana e sottosegretaria al ministero dell'Università, " finalmente l'Italia non sarà più la zona franca d'Europa, la pista da sballo perche sono ... "Animale, stai seduto": e il deputato mostra il dito medio. Caos alla Camera sul decreto Rave La Camera ha approvato il decreto Rave: 183 sì, 116 no, un astenuto. Il via libera definitivo di Montecitorio è arrivato dopo l'ok del presidente Lorenzo Fontana alla "ghigliottina", passaggio parlame ...