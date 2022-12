Ratzinger ammalato | il Vaticano | “Condizioni stazionarie | continua a concelebrare messa”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Città del– A 48 ore dall'appello alla preghiera per, lanciato da Papa Francesco al termine dell'Udienza Generale del mercoledì (leggi qui), sonoledi salute del Papa emerito. Lo fa sapere il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, che precisa: "La scorsa notte il Papa emerito ha potuto riposare bene. Anche ieri pomeriggio ha partecipato alla celebrazione della Santanella sua camera. Allo stato attuale la sua condizione è stazionaria". Nel frattempo non si ferma la maratona di preghiera: alle 17.30, il cardinal vicario di Roma, Angelo De Donatis, presiederà nella basilica di San Giovanni in Laterano, unadurante la quale si pregherà per la salute di Benedetto XVI.