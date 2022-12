Rafforzare il sistema immunitario | tre consigli fondamentali

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Continua la forte crescita del numero di casi di sindromi simil-influenzali in Italia. Nella prima settimana di dicembre del 2022, infatti, l’incidenza è pari a 16,0 casi per mille assistiti (13,1 nella settimana precedente) e supera la soglia di intensità alta. Aumenta l’incidenza in tutte le fasce di età. Sono allarmanti i dati di InfluNet, ilnazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell’influenza, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con il sostegno del ministero della Salute. Si intensifica la circolazione dei virus influenzali e l’unico modo per ricorrere ai ripari è ancora una volta la prevenzione. E quindi rafforzare le difese immunitarie. Mal di testa, dolori muscolari, raffreddore frequente, debolezza e senso di stanchezza, sono tra i più comuni sintomi derivanti da un...