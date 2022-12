Quello scontro verbale tra Moggi e Montezemolo nelle stanze del Lingotto

Canale Dieci

Il nuovo decreto del governo in materia di Ong è stato pensato per. Per introdurre regole ... Osteggiato da sinistra e Ong, il decreto è già diventato materia dipolitico, usato come ...Lofarà emergere nuovi dettagli del passato del personaggio, con alcune sorprese e un intelligente intervento sulla storia originale, inche appare come il tentativo di aggiustare ... Roma, scontro tra una volante della Polizia e un'auto: travolto un centauro Ira della Cina dopo la decisione di alcuni Paesi tra cui l'Italia di chiedere un test ai viaggiatori in arrivo: per Pechino si tratterebbe di una diffamazione per motivi politici.Finisce male, anzi malissimo, per Andrew Tate la lite social con Greta Thunberg: il 36enne ex kickboxer riciclatosi influencer è stato arrestato dalla polizia romena, a conclusione di un blitz nell'a ...