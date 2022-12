Quel lapsus di Antonella Fiordelisi che ha scatenato il web

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Come, ormai, abbiamo potuto apprendere e appurare in giro per il web, la notte appena trascorsa è stata contraddistinta da una serie di litigi uno concatenato all’altro all’interno della casa de Grande Fratello Vip 7. Parliamo di accese discussioni dove sono volate anche parole grosse e, tra queste, non poteva di certo non emergerela avvenuta tra Oriana Marzoli e. Nello specifico, la venezuelana ha messo in mezzo alla discussione Edoardo Donnamaria dicendo che, se lei lo tratta come un cane, allora lei ha diritto a chiamarlo cane. Successivamente, la Marzoli ha spiegato chelo tratta come se fosse un cagnolino, lasciando intendere che lui fa tuttolo che dice la sua fidanzata. Parole queste che hanno suscitato l’ira della schermitrice che è rimasta ...