Putin scrive a Berlusconi per fargli gli auguri di Natale e per il nuovo anno

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il presidente russo Vladimirha inviato glidie per ilad alcuni ex ed attuali capi di Stato e di governo stranieri, tra cui Silvio. Ne dà notizia la Tass citando il servizio stampa del Cremlino. Il leader russo si è rivolto anche al presidente cinese Xi Jinping, al presidente uscente del Brasile Jair Bolsonaro e a quello venezuelano Nicolas Maduro. Nienteinvece per l’ex cancelliera della Germania Angela Merkel, fa notare la Tass, mentre glisono stati rivolti all’ex cancelliere Gerhard Schroeder, al centro di feroci critiche per la vicinanza a Mosca. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Denaro

...di due incontri faccia a faccia, diverse telefonate e contatti strategici costantemente conservati, in un rapporto definito 'resiliente' da Xi Jinping. Le parole diAnchedurante ...Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimirsi sono parlati più volte nel ...la Tass. "Quest'anno abbiamo tenuto due incontri faccia a faccia, parlato diverse volte al ... Putin scrive a Berlusconi per fargli gli auguri di Natale e per il nuovo ... Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato gli auguri di Natale e per il nuovo anno ad alcuni ex ed attuali capi di Stato e di governo stranieri, tra cui Silvio Berlusconi. Ne dà notizia la Tass ci ...«Sotto la nostra guida congiunta, il partenariato globale cinese-russo e l'interazione strategica stanno mostrando resilienza», ha sottolineato Xi Jinping.