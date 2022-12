Putin chiama Xi | il mondo cambia ma noi condividiamo le stesse opinioni

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Una corrispondenza molto cercata da Mosca di fronte alle pesanti sanzioni occidentali causate dall'aggressione all'Ucraina. "Tu ed iolesulle cause, il corso e la logica della trasformazione in corso del panorama geopolitico globale": questo il messaggio del presidente russo Vladimiral collega cinese Xi Jinping recapitato oggi in un incontro in videoconferenza che fa parlare il. La stampa ucraina fa notare: "in Cina non l'hanno invitato, ha dovuto collegarsi da remoto". "Non ho dubbi che troveremo l'opportunità di incontrarti di persona. Vi aspettiamo, caro Signor Presidente, caro amico, la prossima primavera con una visita di Stato a Mosca. Ciò dimostrerà alintero la forza dei legami russo-cinesi su questioni chiave e diventerà il ...