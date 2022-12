PSV-Milan | Rebic e De Ketelaere saranno gli osservati speciali

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Antee Charles Detitolari oggi in occasione di PSV-, ultimo test amichevole in programma ad Eindhoven. Il punto

Milan News

Ultimo test per gli uomini di Pioli prima della ripresa del campionato. La probabile formazione ...Ilnella giornata di oggi giocherà in amichevole contro ilEindovhen e Pioli ritrova anche il suo capitano Calabria Ilnella giornata di oggi giocherà in amichevole contro il... Gazzetta - PSV-Milan, le probabili formazioni: CDK trequartista e Adli a sinistra Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...E' la più vicina al Napoli, ma i problemi ci sono. Il tecnico dovrà lavorare sul morale di Theo e Giroud, monitorare il recupero di Maignan, ...