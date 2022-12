PSV Eindhoven-Milan oggi in tv | data | orario e diretta streaming | Amichevole 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi PSV, match del Philips Stadionche i rossoneri disputeranno a meno di una settimana dalla ripresa del campionato di Serie A/2023. La formazione guida Stefano Pioli è pronta a scendere in campo per giocare il suo ultimo test invernale, prima di ricominciare a fare sul serio contro la Salernitana. Una gara importante per mettere altri minuti nelle gambe e fare le ultime prove tecnico-tattiche. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 30 dicembre alle ore 18:15 e sarà trasmessa intv su Sky Sport e Sky Sport Uno, mentre losarà affidato a Dazn e ...