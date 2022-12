Province | la riforma può far saltare le elezioni alla Rocca del 2023

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPotrebbe essere il 2024 l’anno del ritorno alle “vecchie”. E’ questa, almeno, l’indicazione che sembra emergere da palazzo Madama dove è già cominciata la discussione dei disegni di legge (uno promosso dall’esponente di Fdi Marco Silvestroni e l’altro dal leghista Massimiliano Romeo, simili e dunque accorpati) che puntano a riproporre l’elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale. Insomma, una sorta di controdella legge Delrio, in vigore dall’aprile del 2014. Analoghe iniziative, si ricorderà, sono state presentateCamera e sottoscritte, tra gli altri, da Francesco Maria Rubano, deputato sannita di Forza Italia. E’ al Senato, però, che l’iter è più avanti, come dimostra la novità annunciata nei giorni scorsi da Wanda Ferro, sottosegretario (in quota ...

