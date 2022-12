Programmi TV di stasera | venerdì 30 dicembre 2022 Su Rai1 il film francese ‘Note d’Amore’

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Note d'Amore, ore 21.25: Note d’amore – 1^Tvdel 2019 di Alexandre Laurent, con Barbara Cabrita, Lannick Gautry, Didier Flamand, Brigitte Fossey. Prodotto in Francia. Durata: 90 minuti. Trama: Mélodie lavora come assistente della signora Louvier per organizzare un concerto di Natale. A causa di uno sfortunato incidente il pianista si ferisce e Mélodie rischia di perdere il lavoro. L’unica soluzione è trovare un sostituto, il famoso Michael Grimaud, scomparso dalle scene da dieci anni. Mélodie partirà alla ricerca del misterioso pianista in un piccolo villaggio in montagna dove farà nuove amicizie e scoperte. Rai2, ore 21.20: Mi Casa es tu Casa Varietà. Ilona Staller è la protagonista della nuova puntata “Mi casa es tu casa”. Un tempo indimenticata Cicciolina, oggi Ilona Staller si racconta in un inedito ed esclusivo incontro a casa di ...