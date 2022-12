Previsioni meteo | sabato torna l' anticiclone Brindisi di Capodanno al caldo

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Per il weekend ditempo sabile. Qualche residua pioggia ancora al Centro Nord. Termometri in rialzo in tutta ...

Meteo Giornale

Per il weekend di Capodanno tempo sabile. Qualche residua pioggia ancora al Centro Nord. Termometri in rialzo in tutta ...Il prossimo anno l'Indonesia dovrà affrontare il clima più secco dal 2019, secondo ledell'agenzia meteorologica del Paese. L'agenzia Bmkg ha avvertito che la diminuzione delle piogge potrebbe aumentare il rischio di incendi boschivi. Infatti la stagione secca del prossimo ... Italia, la previsione meteo perfetta per un vero Burian Genova – Le previsioni dei tempi di percorrenza sulle principali tratte autostradali liguri, in particolare quelle attorno al nodo genovese: è il servizio quotidiano che Il Secolo XIX offre ai lettori ...Marina Di Pietrasanta, meteo per Venerdì 30 Dicembre 2022. Giornata caratterizzata da deboli rovesci di pioggia, temperatura minima 12°C, massima 14°C ...