Premier League | in campo con il lutto al braccio per ricordare Pelè

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Laha deciso dila leggenda di, tramite unalper tutti i club. Le squadre di massima serie inglese dunque giocheranno in questo fine settimana di campionato con la fascia nera attorno al, come specificato in un comunicato ufficiale: “Laè profondamente rattristata nell’apprendere della scomparsa di Pelé all’età di 82 anni. I club dellaricorderanno il suo contributo al calcio durante le partite che si terranno da oggi a domenica 1 gennaio, con un minuto di applausi prima del calcio d’inizio. I giocatori e gli ufficiali di gara indosseranno fasce nere al”. SportFace.

