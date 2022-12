Pregliasco | L' Ue si svegli e blocchi tutti i voli dalla Cina C' è il rischio di lockdown e restrizioni come nel 2020

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Parole chiare, forti, nette, inequivocabili. Di fronte all'allarme Covid che dilaga in, senza numeri e senza informazioni certe, Fabrizio, uno dei principali virologi italiani, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano e candidato alle Regionali in Lombardia con la... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani.it

... ha detto a Repubblica il virologo Fabrizio. In ogni caso, quando si contraggono ... difficoltà a respirare, dolore al petto, sonnolenza tale da impedie di rimanere, confusione, ...Purtroppo dovremo convivere con questo virus - sintetizza il virologo Fabrizio, ... In questa fase di passaggio è fondamentale la quarta dose per i fragili e gli anziani per tenere "" ... Covid, "rischio lockdown come nel 2020. L'Europa blocchi i voli ... Parole chiare, forti, nette, inequivocabili. Di fronte all'allarme Covid che dilaga in Cina, senza numeri e senza informazioni certe, Fabrizio Pregliasco, uno dei principali virologi italiani, diretto ...