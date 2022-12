Preghiera del mattino del 30 Dicembre 2022 | “Donami la Tua gioia infinita”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Perseverando nellaper questi nostri... Legge elettorale promossa: la maggior parte degli ... Giorgetti: la legge di bilancio prosegue la politica di contrasto al caro energia Audizione...Prima Lettura Dal libroSiràcide Sir 3,3 - 7.14 - 17a (NV) [gr. 3.2 - 6.12 - 14) Il Signore ha glorificato il padre al ... Chi onora il padre espìa i peccati e li eviterà e la sua... La Chiesa e il mondo in preghiera per Benedetto XVI Vicino ma con le dovute distanze da mantenere per la postazione in orbita nelle classifiche letterarie fin dal 1843, la fiaba natalizia della scrittrice ...(TurismoItaliaNews) Il Nepal è un Paese affascinante e straordinario, la meta ambita da chi ama viaggiare. E non solo per la natura che qui dà il meglio di sé. Kathmandu, poi Pokhara a 203 km ad ovest ...