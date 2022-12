Pnrr | inviata alla Commissione Ue richiesta terza rata da 21 miliardi

Leggi su liberoquotidiano

ROMA (ITALPRESS) – Il ministero dell'Economia e delle Finanze rende noto che è stataUe ladi pagamento delladi 21.839.080.460 euro (comprensiva della quota di anticipazione del 13% ricevuta ad agosto 2021 pari a 2.839.080.460 milioni di euro). Sono stati raggiunti, come previsto, 55 traguardi-obiettivi per il secondo semestre 2022.L'erogazione dell'importo dovuto, pari a 19di euro, avverrà, da parte dellanei prossimi mesi, al termine dell'iter di valutazione previsto dalle procedure europee, in linea con quanto già fatto con le precedenti richieste.