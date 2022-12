Piscina comunale a Barbaricina L' impianto si farà entro il 2026 - Cronaca - lanazione it

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Presentato il maxi progetto da oltre 5 milioni di euro con fondi Pnrr per la Cittadella dello Sport. Subito la pubblicazione del bando per la gare d'appalto. Latrofa: 'Il quartiere così verrà ...

LA NAZIONE

... 201 Baggiovara (MO) DistributoreLTP Cimitero Via Bresciani, Piacenza Dueffe S. A. S. ... 5 Cura (VT) Castel Romano Outlet Via diCupa Pomezia (RM) Distributore Via Aurelia Nord Monte ...Presentato il maxi progetto da oltre 5 milioni di euro con fondi Pnrr per la Cittadella dello Sport. Subito la pubblicazione del bando per la gare d'appalto. Latrofa: 'Il quartiere così verrà ... Piscina comunale a Barbaricina L’impianto si farà entro il 2026 Tra le azioni previste dalla giunta ci sono i rinnovi dei contratti al personale, il piano piscine e gli asfalti. Progetto con fondi della Regione per il Museo di Storia Naturale. L’assessore: "Risult ...San Paolo, 29 dic. - (Adnkronos) - Pelé s'è spento oggi all'età di 82 anni a causa di un cancro al colon contro cui combatteva da tempo. Il tre volte campione del mondo era ricoverato dallo scorso 29 ...