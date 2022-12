Pioli | «I miei giocatori sono come figli Sono belli | anche nelle stranezze»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Luca Mastrantonio intervista l’allenatore del Milan, Stefano, per Sette, settimanale del Corriere della Sera. Gli chiede in cosa è cambiato di più dalla prima panchina a Salerno, nel 2003. «Le mie prioritàsempre le stesse: motivare i, metterli bene in campo e dargli idee. Prima ero piùschematico, mi affidavo alla tattica, ora so che non vinci per il sistema di gioco, 4-4-3 o 4-2-3-1, ma per l’insieme di talento, passione, sudore, sacrificio, voglia di lottare per obiettivi chiari. Carattere, insomma. E intelligenza. Orapiù strategico, e con lo staff ampio posso concentrarmi sui singoli. Con Maldini e Massara non si parla dibassi o alti, destri o mancini, ma intelligenti. La tecnica è un dato acquisito, ...