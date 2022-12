Per Pelè tre giorni di lutto in Brasile

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il presidente uscente del, Jair Bolsonaro, ha proclamato trediin tutto il Paese in onore di, il grande campione del calcio scomparso ieri all’età di 82 anni. “Viene decretato ilufficiale in tutto il Paese, segno di rispetto dopo la morte di Edson Arantes do Nascimento”, si legge nel provvedimento. Martedì i funerali. Il presidente uscente delBolsonaro ha proclamato trediin tutto il Paese in onore diBolsonaro, che lascerà il suo incarico domenica, ha definito O’Rei “un grande cittadino e patriota, che ha portato il nome delovunque sia andato”. Anche il successore, il presidente eletto Luiz, Inacio Lula da Silva, ha scritto su twitter che “pochi ...