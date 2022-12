Pelé verrà sepolto nel cimitero verticale più alto del mondo | il funerale il 3 gennaio

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Secondo quanto riporta ‘O Globo‘,nelpiùdel, nel municipio di Santos. La leggenda brasiliana comprò infatti una serie di loculi qualche anno fa nel Memoriale della Necropoli Ecumenica, scegliendo il nono piano in ricordo di suo padre, che vestiva appunto la maglia numero nove. Nelsono già sepolti il fratello diZoca, la figlia Sandra e l’ex compagno di squadra Coutinho. Ildi, deceduto all’età di 82 anni, si terrà nella giornata di martedì 3. La veglia funebre, invece, è in programma per il 2presso Vila Belmiro. SportFace.

RaiNews

