Pelé | tre giorni di lutto nazionale in Brasile | la veglia nello stadio del Santos

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha decretato trediper la morte di, in un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 'Viene decretato ilufficiale in tutto il Paese,...

WIRED Italia

ebbe in tutto sette figli, almeno quelli riconosciuti, e si sposòvolte. È morto, a 82 anni , a causa delle complicazioni di un tumore al colon per il quale si curava da tempo. È stato il ...Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha decretatogiorni di lutto per la morte di, in un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 'Viene decretato il lutto ufficiale in tutto il Paese,... Pelé è morto: lo ricordiamo con tre momenti inediti