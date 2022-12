Pelè | Re in tutto | il suo gol più bello? Quello che ha sbagliato | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Nel web intasato di apologie su Pelé, vergate a volte con sincera empatia, molte altre per lasciarsi anche solo lambire dalla luce di O Rei per farsi belli, tutti celebrano l'affinità elettiva del mito brasiliano con il gol, ma forse la migliore manifestazione diche ha rappresentato Pelé è un non-gol. Guadalajara, 19 giugno 1970, semifinale Brasile-Uruguay (3-1 alla fine): Tostao spedisce un pallone in verticale inche sembra campo deserto ma sul quale sta per sorgere una cattedrale. Pelé arriva come un treno lanciato, è l'unico fra i quasi 60mila dello stadio Jalisco a capire che per controllare il pallone deve abbandonare il pallone. Lo fa, aggira il portiere Mazurkiewicz conche è stato definito “il dribbling metafisico”, recupera la sfera pochi metri oltre e calcia a porta vuota, girandosi in una ...