Pelé | poesia e romanzo | leggenda vera | in un calcio di figurine

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Pasolini scrisse che per gli europei il, per i sudamericani èeraassieme, ha scritto la storia del football, l’ha vissuta come nessuno prima, nessuno dopo, il gioco infantile e inutile di un duello tra lui e Maradona appartiene a chi vive a distanza questo meraviglioso gioco.è stato il prima e il dopo del, dunque non Maradona, non Puskas, non Di Stefano, non Messi, non Cristiano, non Ronaldo brasiliano, nemmeno Van Basten o Platini. In principio c’era Lui, il carnevale del pallone, dopo soltanto coriandoli bagnati, segni malinconici di feste paesane.ha portato il Brasile nel mondo,ha portato il soccer a New York, ha vinto tre mondiali, ha scelto ...