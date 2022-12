Pelé | Maradona e gli infiniti palleggi di testa | VIDEO

Corriere dello Sport

Pensieri e parole di Edson Arantes do Nascimiento, in arte, fatti volare su twitter in onore di Diego Armando. Il Pibe ci ha lasciati due anni prima di lui e il commiato di O Rei poteva ...... sia stato, il più forte giocatore della storia del calcio per anni c'è stata una netta divisione tra chi diceva Diego Armandoe chi invece sosteneva la netta superiorità di. I ... Il Napoli pubblica l'immagine di Pelé e Maradona insieme: "Eterni"