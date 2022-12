Pelé | l’omaggio “spaziale” della Nasa alla leggenda del calcio L’arco di Wembley si colora di verdeoro

Sky Tg24

Commenta per primo La Premier League rende, scomparso ieri. Il campionato inglese scenderà in campo nel prossimo turno con le squadre che indosseranno il lutto al braccio e osserveranno un minuto di silenzio.Le prime parole sono però dedicate a: "Un giocatore unico che ho potuto vedere solo nei filmati, ma va ricordato come esempio per i giovani. Rimarrà il re del calcio nonostante ci ... Sky rende omaggio al grande Pelè. Ecco la programmazione