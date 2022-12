Pelè | il ricordo di Juan Jesus | 'Così forte da rivoluzionare il calcio | simbolo del nostro popolo' FOTO

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Nella giornata di ieri si è spento. Tanti i messaggi in tutto il mondo per ricordare 'O Rei. Tra questi c'è...

Servizio Informazione Religiosa

Roma, 30 dicembre 2022 "Il miodi Pelé risale a quando, da ragazzino, speravo che l'Italia vincesse i Mondiali, ma ci fu uno che saltò più alto degli altri. Era Pelé. Pelé è il calcio. Ha saputo unire la classe e la ...Tuttavia, ilduraturo è di un uomo che ha giocato a calcio in un modo a cui molti di noi, sia dilettanti che professionisti, hanno tutti aspirato. Pelé non era solo abile, ma ha anche portato ... Pelè, in ricordo di un re