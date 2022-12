Pelé | il ricordo di Gasperini | “Ha messo tutti d’accordo | era superiore a chiunque”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Nel giorno della sua scomparsa a 82 anni, anche l’Atalanta ha voluto ricordare: il fuoriclasse brasiliano si è spento a San Paolo, in Brasile, alle 19.30 italiane. La Dea era in campo contro l’AZ Alkmaar e al fischio finale ha omaggiato con un annuncio fatto dallo speaker la leggenda del calcio. L’annuncio è stato accompagnato dall’applauso di tutto il pubblico. “Un fenomeno, un grande, una leggenda che con le sue giocate ha saputo incantare ed appassionare intere generazioni di tifosi. Buon viaggio O Rei, riposa in pace” ha scritto la società sui propri social. Un fenomeno, un grande, una leggenda che con le sue giocate ha saputo incantare ed appassionare intere generazioni di tifosi. Buon viaggio O Rei, riposa in pace. — Atalanta B.C. (@Atalanta BC) December 29, 2022 Intervenuto in conferenza stampa, anche Gian Pieroha speso parole ...