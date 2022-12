Pelè | il ricordo del Cagliari Calcio con foto assieme a Riva

Servizio Informazione Religiosa

detiene un palmares infinito, costituito da: 10 Campionati Paulista; 4 Tornei Rio - San Paolo; ... È unche resterà indelebile per sempre. Grazie di tutto, O'Rei. Andrea, 13 anni.La foto di due grandi leggende del calcio in un'amichevole giocata a Cagliari nel 1972:e Gigi Riva che posano per i fotografi. Con questo scatto e un messaggio di cordoglio, il Cagliari Calcio ha voluto dare l'ultimo saluto al giocatore brasiliano, scomparso ieri. "Il Cagliari ... Pelè, in ricordo di un re