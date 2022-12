Pele' | il pianto del Brasile | ' Tu sei eterno

L'Unione Sarda.it

Il Brasile piange. Ha perso il suo Re, ma come scrive la 'Folha de Sao Paulo' nella sua edizione straordinaria online, "Pele' e' vivo, e' morto Edson" perche' il suo messaggio e il suo mito rimarranno eterni, nel segno di un giocatore che incanto' sui campi di tutto il mondo, interruppe le guerre e cambio' il calcio. Nemmeno l'acerrima rivalità con Diego Armando Maradona, due anni fa. E da oggi insieme per sempre. Il calcio piange il suo Re. In Brasile tre giorni di lutto nazionale per Pelé, martedì i funerali. Pelé, conosciuto anche come "O Rei", è stato un'icona del calcio brasiliano e mondiale. Divenne famoso in tutto il mondo come il più grande giocatore di calcio di tutti i tempi, vincendo diversi trofei.