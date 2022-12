Agenzia ANSA

Lo stadio piu' famoso del Brasile, il', si accende per celebrare la sua stella piu' luminosa,', morto ieri ad 82 anni per le conseguenze di un tumore al colon. L'impianto brilla nella notte di Rio de Janeiro mentre alcune ...Il mondo del calcio piange la morte del grande Pelé scomparso all'età di 82 dopo una lunga malattia. L'ex fenomeno del Santos, del calcio brasiliano e mondiale nel corso della sua gloriosa carriera ... Pele', il Maracana' illuminato per omaggiare la leggenda brasiliana - Calcio Lo stadio piu' famoso del Brasile, il Maracana', si accende per celebrare la sua stella piu' luminosa, Pele', morto ieri ad 82 anni per ...Il Brasile, così come il mondo intero, piangono la scomparsa di Pelè, "El Rey" del calcio. In suo onore diversi monumenti sono stati illuminati con i colori della nazionale.