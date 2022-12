Pelé | addio alla leggenda brasiliana “O Rei” verrà sepolto a Santos

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelè, è morto all'età di 82 anni dopo una lunga malattia. "O Rei", tre volte campione del mondo, era considerato il più grande calciatore di tutti i tempi: il suo club storico, il, ha pubblicato una pagina web listata a lutto con delle immagini e filmati dedicati "al nostro eterno Pelè". La notizia della morte di Pelè è stata confermata dfiglia Kely Nascimento con un messaggio diffuso sui social media. "Tutto ciò che siamo è grazie a te ti amiamo infinitamente. Riposa in pace". Così, su Instagram, la figlia di Pelè, Kely Nascimento, ha dato l'annuncio della morte di. Appena un giorno fa aveva scritto "il tempo vola, i momenti felici sono per sempre".O' Rey si è arreso alle disfunzioni renali e cardiache che lo avevano costretto a passare il Natale ricoverato all'ospedale Albert ...