Pelè | Abodi | ' da bambino affascinato da giocatore leggendario | era spirito del calcio' **

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Daeroda quel calciatoree dalla sua maglia bianca del Santos. Un sogno! Guardo Pelè e ritrovo tutti i sentimenti e lodel, i miei sentimenti e il mioper il, lo sport..semplici, profondi, puliti e umani". Queste le parole con cui il ministro per lo Sport, Andrea, esprime il suo cordoglio per la scomparsa di O Rei Pelè, a 82 anni.

