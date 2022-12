Paola Turani pancino sospetto e arrivano gli auguri per il secondo figlio

(Di venerdì 30 dicembre 2022)è incinta per la seconda volta? La splendida modella e influencer dietro ilnasconde la seconda gravidanza, l’arrivo del? Ilc’è ein questi giorni continua a pubblicare le bellissime foto con suo marito e suo, il piccolo Enea. Il primochee Riccardo hanno desiderato così tanto fino a quasi perdere la speranza che potesse arrivare in modo naturale. Invece, eccoli festeggiare ilNatale più bello della loro vita. E’ lei a rispondere ai commenti di chi le fa gliper l’arrivo del...

Stile e Trend Fanpage

Di mamma non ce n'è una sola. Lo sa bene, mamma di Enea Francesco , primogenito nato lo scorso 7 ottobre 2021. Nelle ultime ore l' influencer e modella 35enne ha spiegato su Instagram che il piccolo Enea non riesce a staccarsi ...: gli esordi nel mondo della moda La carriera e la vita privata Quanto guadagnasu Instagram, occhi di ghiaccio e fisico mozzafiato, è, senz'altro, una delle ... Paola Turani svela il look di Capodanno: brilla vestita di paillettes ... Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Cosa mettere nella calza della Befana da regalare a chi non ama caramelle, cioccolata e altri dolciumi Dai gioielli ai calzini, dai cappellini in lana alle cuffie bluetooth, passando per occhiali, p ...