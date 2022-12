(Di venerdì 30 dicembre 2022)annuncia la firma dell’accordo vincolante per la cessione del 90%societarie alCSG (Cotogna Sports Group). L’accordo segue la due diligence portata avanti negli ultimi sei mesi da due studi legali in rappresentanzaparti, con una approfondita analisi economico-finanziaria e di marketing, che ha reso evidente il valore sportivo, l’equilibrio del bilancio e le potenzialità sul mercato del basket europeo della. CSGentro gennaio il 90%societarie, il restante 10% sarà detenuto da shareholder locali. All’acquisizione faranno seguito tutte le operazioni tecniche derivanti dal nuovo assetto, ...

Sportando

...30 - Virtus Segafredo Bologna - EA7 Emporio Armani Milano (Eleven Sports, NOVE) Ore 20:30 - Tezenis Verona -(Eleven Sports) Ore 20:45 - Banco di Sardegna Sassari - ...A quota 14 punti c'è invece un quartetto, composto da Dolomiti Energia Trentino (sconfitta dallaper 74 - 68), Carpegna Prosciutto Pesaro, Openjobmetis Varese e Umana Reyer ... Pallacanestro Trieste, il gruppo americano CSG acquisirà il 90% delle quote TRIESTE - Pallacanestro Trieste ha annunciato la firma dell'accordo vincolante per la cessione del 90 per cento delle quote societarie al Gruppo americano CSG (Cotogna Sports Group) entro ...TRIESTE - La Pallacanestro Trieste ha annunciato la chiusura dell'accordo vincolante per la cessione del 90% delle quote societarie al Gruppo americano CSG (Cotogna Sports Group). Il gruppo acquisirà ...