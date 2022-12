Palermo | dall’1 gennaio tamponi e vaccini anti-Covid Fiera Mediterraneo

(Di venerdì 30 dicembre 2022) L'Asp digarrà da domenica 1la continuità dei servizi all'hub delladel. Vaccinazionie attività di back office saranno, temporaneamente, assicurate ogni giorno dalle 9 alle 19.Gli utenti potranno prenotare la data e la fascia oraria della somministrazione sul portale dedicato dell'Asp. Verrà, comunque, assicurata la vaccinazione anche in modalità Open Day. Da martedì 3le prestazioni saranno integrate dallo screening di massa per il coronavirus con tampone rapido.

