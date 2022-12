Paillettes | trasparenze | lingerie | spunti vip per il look di San Silvestro

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Quella del 31 dicembre è una delle notti più attese. Tra tutte le festività di questi giorni, Sansegna tradizionalmente il passaggio tra il vecchio e il nuovo. Il saluto all’anno che se ne va porta con sé una serie di aspettative e speranze per i dodici mesi in arrivo. Che si passi con gli amici o con la famiglia, in discoteca, in casa o in piazza, per un’occasione tanto sentita non si può tralasciare il. Parola d’ordine? Brillare. Ce lo insegnano le vip. Rosso portafortuna Federica PanicucciSono moltissimi glifamosi per la notte di Sane tantissime le varianti possibili per rendere indimenticabile la serata più luccicante dell’anno. Come non partire dal colore portafortuna per eccellenza? Si dice che indossare qualcosa di rosso per il Veglione sia di buon auspicio. Federica Panicucci ...