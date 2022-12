Overmars in ospedale | l’ex Arsenal ricoverato dopo un ictus

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Marcinstella dell’è statoa seguito di un lieve. L’olandese adesso sta “bene” ed è in convalescenza. Il Royal Antwerp, dove il 49enne è attualmente direttore, ha confermato la notizia. In una dichiarazione si legge: “Marc, direttore degli affari calcistici della RAFC, si è ammalato la scorsa notte ed è statoincon un lieve. Marc sta bene, ma dovrà prendersela comoda per un po’. Marc e la sua famiglia si concentrano sulla sua guarigione e non desiderano commentare ulteriormente. La RAFC augura a Marc una pronta guarigione!“ L'articolo CalcioWeb.

