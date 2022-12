Ora è ufficiale | Cristiano Ronaldo ha firmato con l' Al Nassr | un miliardo di euro fino al 2030!

The Wam

Cristiano Ronaldo sarà un giocatore dell'Al Nassr. Dopo le anticipazioni di Cbs Sports, riprese dal sito arabo "Al Arabiya", in tarda serata è arrivato l'annunciovia social del club saudita di Riyadh, con la firma da parte di CR7 su un contratto fino al 2025 con ingaggio da 200 milioni di euro a stagione per due anni e mezzo. Alla fine il portoghese ...Il 29 marzo arriva l'attesissimo annuncio: la 37th America's Cup si svolgerà a Barcellona ... perunico team a poter navigare con un AC75. Il 31 marzo Luna Rossa Prada Pirelli annuncia l'... Pensioni 2023, ora è ufficiale: tutte le novità in breve Niente Europa per Cristiano Ronaldo: l'ex attaccante della Juventus sarà un giocatore dell'Al Nassr fino al 2025 ...Dopo un divorzio chiacchierato e discusso con il Manchester United e un Mondiale in chiaro scuro, Cristiano Ronaldo è pronto a volare in Arabia Saudita. Il fenomeno portoghese ex ...