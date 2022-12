Il Sole 24 ORE

Nell'ambito del Piano BUL, gestito dal MISE per la copertura delle aree meno digitalizzate del Paese,ha cablato un bene patrimonio dell'Unesco, la Certosa di Padula, in provincia di Salerno. Una delle più grandi in Italia e seconda in Europa. L'obiettivo è stato quello di dotare il bene di ...Da una parte Cdp punterebbe a un nuovo accordo di acquisto della rete in cui coinvolgere anche fondi infrastrutturali, senza però arrivare a un fusione con. Vivendi, invece, opterebbe più ... Open Fiber, fibra ottica per la Certosa di Padula - Il Sole 24 ORE Tra Opa fantasma, intromissione della politica e progetti dei grandi soci, in 12 mesi titolo dimezzato Dall'Opa di Draghi, al piano Minerva, fino alla rete unica di Stato. I balletti della politica in ...Mentre continuano gli incontri del tavolo tecnico promosso dal Governo per il progetto di rete unica nazionale a controllo pubblico, che coinvolge TIM e Open Fiber, la Presidente del Consiglio, Giorgi ...