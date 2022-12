Olivo | ' Meloni cerca la sponda di Renzi per riforma semi presidenzialista'

L'HuffPost

- 'Naturale convergenza sul semipresidenzialismo alla francese,ha indicato delle date di inizio di un percorso, non in modo retorico. Ci sono diverse strade e tutte si sono arenate in passato. Quella della bicamerale è un'offerta che fa all'opposizione. ..."Quello che sta succedendo in Iran per noi è inaccettabile e non intendiamo tollerarlo oltre". Sono parole nette quelle che Giorgiausa durante la conferenza stampa di fine anno quando risponde a una domanda sulla posizione dell'Italia rispetto alla violenta repressione del dissenso portata avanti da giorni dal regime di ... La fondazione Med-Or porta l'EurAfrica nell'agenda del governo Meloni "Naturale convergenza sul semipresidenzialismo alla francese, Meloni ha indicato delle date di inizio di un percorso, non in modo retorico. Ci sono diverse strade e tutte si sono arenate in passato. Q ...Non solo il contingente italiano. Nel corso della sua visita in Iraq, Giorgia Meloni ha incontrato anche il primo ministro, Mohammed Shia al-Sudani, per quello che è stato il suo primo bilaterale fuor ...