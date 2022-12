Olimpia Milano | vittoria contro Valencia 90-79

(Di venerdì 30 dicembre 2022) L’cala il tris: si impone per 90-79 sulnel Round 16 di Eurolega conquistando la terzaconsecutiva nella competizione. Successo fondamentale per la difficile rimonta verso la zona play-off dei campioni d'...

Sportando

Il piatto forte è rappresentato sicuramente dalla sfida al vertice tra Virtus Bologna e. Le assegnazioni dei diritti tv sono cambiate rispetto allo scorso anno, per cui a maggior ...... chiudendo con una vittoria di fronte al pubblico amico in vista del big - match di lunedì sera in Serie A contro l'“Una bella vittoria, una bella prestazione che ci rende felici, ancora una volta un’atmosfera bellissima. C’era tanta gente, ci ha sostenuto per tutta la gara e di questo gliene siamo davvero grati. P ...Milano, 29 dicembre 2022 – L’Armani AX Milano inanella la terza vittoria consecutiva in Eurolega mandando al tappeto il Valencia 90-79 tra le mura amiche del Forum di Assago. Un successo convincente e ...