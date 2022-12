Nuovo tram della Valle Brembana | si accende il semaforo verde sui lavori per il primo tratto

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il progetto per la realizzazionenuova lineaviaria T2 destinata a collegare i comuni tra Bergamo e Villa D'Almè in direzione, ha compiuto unpasso in avanti: è stato ...

La Stampa

Il progetto per la realizzazione della nuova linea tramviaria T2 destinata a collegare i comuni tra Bergamo e Villa D'Almè in direzione Valle Brembana, ha compiuto unpasso in avanti: è stato infatti reso pubblico il bando di gara per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori, la ...La sua vita è appesa aiche ha rinvigorito con il Pnrr. Claudia Pratelli - Scuola, Formazione ... Andrea Tobia Zevi - Patrimonio e Politiche Abitative: 5,5 Ilassetto del Patrimonio è ... Da gennaio i nuovi tram a Torino. Il Comune: nel 2023 il piano del trasporto pubblico A Roma la prospettiva di soluzione è il termovalorizzatore, il cui progetto sta muovendo i primi passi secondo un percorso amministrativo ormai tracciato ...Siglato l'accordo quadro tra Roma Capitale e Hitachi Rail, l'investimento è di 264 milioni di euro. I primi 14, destinati alle linee A e B, verranno consegnati tutti entro la fine del 2024 ...